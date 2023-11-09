Temuan Terbaru Ungkap Ribuan Spesies Terancam Punah, Apa Penyebabnya?

LONDON – Temuan sebuah analisis baru mengungkapkan dari 14.669 varietas tumbuhan dan hewan yang ditemukan di Eropa dan terdaftar dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah dari Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam pada akhir 2020, seperlima di antaranya menghadapi risiko kepunahan.

Menurut rilis berita penelitian yang diterbitkan pada Rabu (8/11/2023) di jurnal Plos One, para peneliti juga menentukan bahwa ancaman terbesar yang terkait dengan menurunnya keanekaragaman hayati di Eropa adalah perubahan penggunaan lahan pertanian, yang mengakibatkan hilangnya habitat dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hayati.

“Kami pikir akan lebih baik jika menggabungkan semua data ini untuk melihat apa saja ancaman terbesarnya? Di manakah wilayah dengan spesies paling terancam?,” kata penulis utama studi Axel Hochkirch, Kepala departemen ekologi di Museum Nasional Sejarah Alam di Luksemburg.

“Karena hanya jika kita mengetahui ancamannya, kita dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya,” lanjutnya.

Hochkirch mengatakan ‘Daftar Merah’ IUCN dianggap sebagai sumber global paling komprehensif untuk informasi spesies terancam dan kepunahan, dan Eropa memiliki data terbanyak dari seluruh kawasan yang terwakili dalam indeks.

Menurut makalah tersebut, ribuan spesies yang ditemukan di Eropa dan masuk dalam Daftar Merah menyumbang hampir 10% dari total keanekaragaman hayati benua tersebut.

Indeks ini mengelompokkan spesies berdasarkan spesies yang paling tidak memprihatinkan, hampir terancam, rentan, terancam punah, sangat terancam punah, dan punah. Dalam analisis mereka, para peneliti menemukan 19% dari seluruh spesies Daftar Merah yang ditemukan di Eropa. Termasuk 27% tumbuhan, 24% invertebrata, dan 18% vertebrata “berisiko punah”.

Spesies yang berisiko dapat ditemukan dalam kategori rentan, terancam punah, atau sangat terancam punah dalam Daftar Merah.