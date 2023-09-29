Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pelaku Bully Adik Kelas Siswa SMP Cilacap Ternyata Jagoan Silat dan Tilawah

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:33 WIB
Pelaku Bully Adik Kelas Siswa SMP Cilacap Ternyata Jagoan Silat dan Tilawah
Aksi kekerasan yang dilakukan pelajar SMP ke adik kelasnya di Cilacap/Foto: Istimewa
A
A
A

 

CILACAP - Pelaku perundungan atau bullying terhadap siswa SMP di Cilacap berinisial MK (15) ternyata merupakan siswa berprestasi. Ia dikenal berprestasi di bidang olahraga dan keagamaan.

Hal itu diungkap oleh Kepala Sekolah SMP 2 Cimanggu Wuri Handayani. Wuri mengatakan, MK, yang merupakan pelaku bully terhadap adik kelasnya itu merupakan juara silat.

 BACA JUGA:

MK pernah menyabet juara dua dalam kejuaraan silat tingkat Kabupaten Cilacap. Tak hanya itu, MK juga pernah mewakili sekolah mengikuti lomba tilawah tingkat kecamatan.

Siswa yang kini telah menjadi tersangka ini juga terkenal aktif di kelas. Selain itu, ia juga kenal sebagai anak yang cukup baik di dalam maupun di luar kelas.

 BACA JUGA:

Bahkan, ia tergolong murid yang pandai. Dalam kegiatan interaktif sehabis olahraga pada hari Sabtu, MK termasuk anak yang sering menjawab pertanyaan guru dengan benar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/512/3099188/bullying-rBRK_large.jpg
3 Tersangka Kasus Bullying Dokter Aulia Dicekal ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/512/3098178/ilustrasi_polda_jateng_tetapkan_tersangka_kasus_dokter_aulia-QqAu_large.jpeg
Polda Jateng Tetapkan 3 Tersangka Kasus Kematian Dokter Aulia Risma
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement