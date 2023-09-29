Pelaku Bully Adik Kelas Siswa SMP Cilacap Ternyata Jagoan Silat dan Tilawah

CILACAP - Pelaku perundungan atau bullying terhadap siswa SMP di Cilacap berinisial MK (15) ternyata merupakan siswa berprestasi. Ia dikenal berprestasi di bidang olahraga dan keagamaan.

Hal itu diungkap oleh Kepala Sekolah SMP 2 Cimanggu Wuri Handayani. Wuri mengatakan, MK, yang merupakan pelaku bully terhadap adik kelasnya itu merupakan juara silat.

MK pernah menyabet juara dua dalam kejuaraan silat tingkat Kabupaten Cilacap. Tak hanya itu, MK juga pernah mewakili sekolah mengikuti lomba tilawah tingkat kecamatan.

Siswa yang kini telah menjadi tersangka ini juga terkenal aktif di kelas. Selain itu, ia juga kenal sebagai anak yang cukup baik di dalam maupun di luar kelas.

Bahkan, ia tergolong murid yang pandai. Dalam kegiatan interaktif sehabis olahraga pada hari Sabtu, MK termasuk anak yang sering menjawab pertanyaan guru dengan benar.