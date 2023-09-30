Sebuah Kapal Diduga Ditabrak Paus, 1 Tewas dan 1 Terluka

Kapal diduga ditabrak paus membuat 1 orang tewas (Foto: The Indian Express)

PERTH - Seorang pria tewas dan satu lagi dilarikan ke rumah sakit (RS) setelah sebuah kapal dilaporkan ditabrak paus yang perairan Sydney, Australia, pada Sabtu (30/9/2023) dini hari waktu setempat.

Penjabat Inspektur Polisi Air New South Wales, Siobhan Munro mengatakan polisi menanggapi laporan bahwa dua orang berada di dalam air di luar tanjung melewati Botany Bay sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

“Ketika polisi tiba, dua orang laki-laki dari sebuah kapal berhasil diselamatkan,” terangnya, dikutip CNN.

Dia menambahkan bahwa salah satu dari mereka telah dipastikan meninggal.

“Laporan awal menyebutkan bahwa seekor paus mungkin telah menerobos di dekat perahu atau di atas kapal,” katanya.

Munro mengatakan kapal tersebut telah ditemukan dan akan menjalani uji forensik.

Insiden ini terjadi pada hari pertama Pekan Berperahu Aman Nasional di Australia, yang berlangsung dari 30 September hingga 6 Oktober. Fokus utama dari inisiatif Kelompok Pendidikan Berperahu Aman Australia & Selandia Baru adalah jaket pelampung.