HOME NEWS JABAR

Dukung Pengembangan Bakat dan Minat Anak Muda, Relawan Ganjar Resmikan Lapangan Voli

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |16:17 WIB
Dukung Pengembangan Bakat dan Minat Anak Muda, Relawan Ganjar Resmikan Lapangan Voli
Dukung pengembangan minat dan bakat anak muda, relawan Ganjar resmikan lapangan voli. (Ist)
JABAR – Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas Ganjar Muda Padjajaran (GMP) melakukan renovasi sekaligus meresmikan lapangan voli yang berada di Desa Neglasari, Jalan Dr. Husein kartasasmita, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Hal ini untuk mendukung dan mengembangkan bakat dan minat masyarakat terhadap voli.

Ketua Umum Ganjar Muda Padjadjaran, Rendra Wibawa Setiawan mengatakan, pihaknya baru merenovasi lapangan voli yang berada di Desa Neglasari.

Pembenahan lapangan itu bertujuan untuk mendukung perkembangan olahraga apapun, termasuk voli.

"Sudah lama para milenial ini tidak aktif bermain voli karena terbentur lapangan yang rusak. Sekarang kami merenovasi lapangan tersebut dan meresmikan secara langsung. Semoga para pemuda-pemudi bisa mengasah kemampuannya dalam hal olahraga voli ini," ucap Rendra dalam siaran persnya, Sabtu (30/9/2023).

Dia menambahkan perbaikan lapangan tersebut merupakan bagian komitmen dari GMP dalam memfasilitasi sarana olahraga yang layak bagi masyarakat.

Dia menyampaikan kebanggaannya atas hasil pembenahan lapangan voli tersebut. Rendra berharap lapangan itu akan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat setempat. Terutama anak muda untuk mengembangkan bakat dan minat dalam voli serta menjalin kebersamaan di antara mereka.

"Semoga para pemuda-pemudi ini lebih giat lagi untuk melakukan olahraga, karena lapangannya sudah diperbaiki dengan baik dan bagus," tutur dia.

Menurut dia, masyarakat sekitar sangat antusias menghadiri peresmian lapangan tersebut. Hal itu tercatat lebih dari 100 peserta yang hadir di lapangan tersebut.

Seusai peresmian, loyalis Ganjar Pranowo langsung mengadakan pertandingan persahabatan antardesa yang ada di Kecamatan Banjar.

