HOME NEWS JABAR

GKMNU Jabar Resmi Diluncurkan, Menag Gus Yaqut: Membangun Peradaban Dimulai dari Keluarga

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |22:41 WIB
GKMNU Jabar Resmi Diluncurkan, Menag Gus Yaqut: Membangun Peradaban Dimulai dari Keluarga
Menag RI, Yaqut di acara GKMNU Jabar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) Tingkat Provinsi Jawa Barat, resmi diluncurkan. Peluncuran ditandai dengan tabuhan rebana oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dan tokoh lainnya.

Menag yang sekaligus Ketua Satgas Nasional GKMNU menyatakan, bahwa organisasi Nahdlatul Ulama ingin membangun peradaban yang lebih baik. Menurutnya, membangun peradaban selalu dimulai dari unsur terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

"Jika ingin mengubah peradaban, mustahil jika tidak dimulai dari keluarga," kata Menag saat memberikan sambutan dalam acara Launching dan Sosialisasi Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, pada Jumat 29 September 2023.

GKMNU mengubah cara berorganisasi Nahdlatul Ulama. Menurut Menag, kita harus berorganisasi dengan melibatkan keluarga, yaitu sampai ke akar rumput. Semua warga harus dilibatkan.

"Jadi, pengurus harus mengurus warganya, bukan menjadi urusan warganya," ungkapnya.

Menag berharap, GKMNU menjadi sebuah gerakan yang mendatangkan banyak manfaat, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga kepada warga Nahdlatul Ulama, baik secara ekonomi maupun politik.

"Saya minta komitmen dari bapak ibu untuk bersama-sama bergerak di lapangan memberi makna kehadiran jam'iyah NU di tengah masyarakat di semua bidang," ujar Menag.

"Kita harus lebih bermakna. Kita harus bekerja untuk jamaah dan jam'iyah kita. Sanggup, ya?" tanya Menag diikuti kata siap dari seluruh hadirin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
