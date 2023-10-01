Peserta Burung Kicau Susaningtyas Cup Harap Partai Perindo Menjadi Besar

MAGELANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber, Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.si yang juga Bacaleg DPR RI Dapil VI di Kota Magelang, Jawa Tengah menggelar lomba kicau burung, di Gantangan Ekadanta, Plengkung, Kota Magelang, Sabtu 30 September 2023.

Menurut salah satu peserta burung kicau Susaningtyas Cup Feat, Bagus Utomo mengaku senang dengan kegiatan semacam ini. Dirinya mendoakan semoga Partai Perindo menjadi besar dan Dr Susaningtyas dapat menjadi caleg dari Dapil VI.

Sementara itu, Dr Susaningtyas mengatakan, kegiatan ini tak hanya sebagai ajang perlombaan saja melainkan juga untuk membangkitkan UMKM, di mana pelaku peternak burung kicau juga akan tumbuh seiring geliat perlombaan burung kicau.

"Kegiatan ini juag sebagai ajang membangkitkan UMKM," tuturnya.

Dalam cara lomba burung kicau ini para peserta dari berbagai daerah tidak hanya memperebutkan piagam dan hadiah saja. Namun, juga disediakan berbagai doorprize mulai dispenser hingga kompor gas oleh Partai Perindo.

