Gelar Konsolidasi, Bacaleg Perindo Nuning Kertopati Matangkan Pemenangan di Pemilu 2024

MAGELANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang juga Bacaleg DPR RI Dapil Jateng VI mematangkan pemenangan Perindo di Pemilu 2024.

Nuning Kertopati gencar melakukan konsolidasi dan pembekalan terhadap para pengurus dan simpatisan Perindo.

Ratusan simpatisan, kader, hingga Bacaleg Perindo dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Magelang ini diberikan arahan dan strategi, hingga berbagai pembekalan dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Nuning, pihaknya mengajak para simpatisan kader hingga para Bacaleg Perindo bersama dirinya untuk terus turun ke masarakat guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi mereka.

"Sehingga nantinya Partai Perindo dapat memenangkan Pemilu 2024 mendatang," ujarnya, Jumat 29 September 2023.

Ketua Perindo Kabupaten Magelang, Ridhoansyah Beni Tri Wiatno mengatakan bahwa pembekalan dan koordinasi yang di lakukan oleh Bacaleg Perindo Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati ini sangalah penting.

"Pasalnya harus ada kekompakan dan satu langkah untuk menatap Pemilu 2024 mentang," kata dia.