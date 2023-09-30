Bacaleg Perindo Nuning Kertopati Gelar Konsolidasi Bersama Simpatisan di Magelang

MAGELANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang juga Bacaleg DPR RI Dapil Jateng VI gencar melakukan konsolidasi dan pembekalan terhadap para pengurus dan simpatisan Perindo.

Dia ingin mematangkan dan memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2024 mendatang.

Ratusan simpatisan, kader, hingga Bacaleg Perindo dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Magelang ini diberikan arahan dan strategi, hingga berbagai pembekalan dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Nuning, pihaknya mengajak para simpatisan kader hingga para Bacaleg Perindo bersama dirinya untuk terus turun ke masarakat guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi mereka.