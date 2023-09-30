Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Susaningtyas Kertopati Gelar Lomba Kicau Burung di Magelang

Puji Hartono , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |21:32 WIB
Bacaleg Perindo Susaningtyas Kertopati Gelar Lomba Kicau Burung di Magelang
Lomba burung kicau Bacaleg Perindo Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Foto: Puji Hartono)
A
A
A

MAGELANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.si yang juga Bacaleg DPR RI Dapil VI di Kota Magelang, Jawa Tengah menggelar lomba kicau burung. Acara ini pun berlangsung meriah diikuti ratusan pecinta burung kicau dari berbagai daerah, Sabtu (30/9/2023).

Keseruan dan kemeriahan perlombaan burung kicau yang diadakan di Gantangan Ekadanta, Plengkung, Kota Magelang.

Menurut Dr Susaningtyas, kegiatan ini tak hanya sebagai ajang perlombaan saja melainkan juga untuk membangkitkan UMKM, di mana pelaku peternak burung kicau juga akan tumbuh seiring geliat perlombaan burung kicau.

"Kegiatan ini juag sebagai ajang membangkitkan UMKM," tuturnya.

Sementara itu, menurut salah satu peserta burung kicau Susaningtyas Cup Feat, Bagus Utomo mengaku senang daengan kegiatan semacam ini. Dirinya mendoakan semoga Partai Perindo menjadi besar dan Dr Susaningtyas dapat menjadi anggota legislatif dari Dapil VI.

Dalam cara lomba burung kicau ini para peserta dari berbagai daerah tidak hanya memperebutkan piagam dan hadiah saja. Namun, juga disediakan berbagai doorprize mulai dispenser hingga kompor gas oleh Partai Perindo. (Ari)

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement