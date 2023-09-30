Bacaleg Perindo Susaningtyas Kertopati Gelar Lomba Kicau Burung di Magelang

MAGELANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.si yang juga Bacaleg DPR RI Dapil VI di Kota Magelang, Jawa Tengah menggelar lomba kicau burung. Acara ini pun berlangsung meriah diikuti ratusan pecinta burung kicau dari berbagai daerah, Sabtu (30/9/2023).

Keseruan dan kemeriahan perlombaan burung kicau yang diadakan di Gantangan Ekadanta, Plengkung, Kota Magelang.

Menurut Dr Susaningtyas, kegiatan ini tak hanya sebagai ajang perlombaan saja melainkan juga untuk membangkitkan UMKM, di mana pelaku peternak burung kicau juga akan tumbuh seiring geliat perlombaan burung kicau.

"Kegiatan ini juag sebagai ajang membangkitkan UMKM," tuturnya.

Sementara itu, menurut salah satu peserta burung kicau Susaningtyas Cup Feat, Bagus Utomo mengaku senang daengan kegiatan semacam ini. Dirinya mendoakan semoga Partai Perindo menjadi besar dan Dr Susaningtyas dapat menjadi anggota legislatif dari Dapil VI.

Dalam cara lomba burung kicau ini para peserta dari berbagai daerah tidak hanya memperebutkan piagam dan hadiah saja. Namun, juga disediakan berbagai doorprize mulai dispenser hingga kompor gas oleh Partai Perindo. (Ari)

(Qur'anul Hidayat)