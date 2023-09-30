Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Stop Balap Liar, 425 Biker Ramaikan Drag Rice Championship 2023 Bacaleg Perindo

Muhammad Riza Vahlevi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:48 WIB
Stop Balap Liar, 425 Biker Ramaikan Drag Rice Championship 2023 Bacaleg Perindo
Bacaleg Perindo Andi Asmara gelar Drag Race Championship 2023 (Foto: M Riza Vahlevi)
A
A
A

 

PALEMBANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) 1, Andi Asmara terus bergerak. Setelah sukses penyelenggaraan drag race putaran kedua, pada Jumat 29 September 2023 kemarin.

Kini, giliran para biker difasilitasi dalam kompetisi Drag Bike Aksi Nyata Andi Asmara Championship 2023. Ajang olah raga otomotif ini pun ramai diikuti sekitar 425 biker dari sejumlah provinsi di luar Sumsel.

Andi Asmara merangkul komunitas anak muda di Sumsel melalui penyelenggaran Drag Bike Aksi Nyata Andi Asmara Championship 2023 putaran kedua di Sirkuit Non Permanen Jakabaring Sport City Palembang, Sumsel pada Sabtu (30/9/2023) siang.

Berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia Sumsel, kompetisi kejuaraan otomotif Aksi Nyata Andi Asmara ini diikuti sekitar 425 biker yang berasal dari sejumlah provinsi di luar Sumsel.

Para biker unjuk kebolehan dalam memacu kuda besi andalan mereka agar menjadi juara dalam ajang bergengsi yang digelar Ketua DPP Perindo Bidang ESDM tersebut.

