Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Solidkan Barisan, DPW Baja Perindo Jateng Tancap Gas Menangkan Pemilu 2024

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |17:39 WIB
Solidkan Barisan, DPW Baja Perindo Jateng Tancap Gas Menangkan Pemilu 2024
DPW Baja Perindo Jateng tancap gas menangkan Pemilu 2024. (iNews/Ari Wahyu Wibowo)
A
A
A

 

SOLO - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Barisan Penjaga Partai Persatuan Indonesia (Baja Perindo) Jawa Tengah tancap gas untuk memenangkan Pemilu 2024. Baja Perindo diharapkan semakin solid selaku barisan penjaga Partai Perindo.

“Baja Perindo untuk menyelaraskan Partai Perindo, pada hari ini juga merupakan momentum yang diharapkan menjadi langkah awal menuju Baja Perindo yang solid selaku barisan penjaga Partai Perindo,” kata Ketua DPW Baja Perindo Jawa Tengah, Agung Nugroho, usai pelantikan di Sekretariat DPD Baja Perindo Kota Solo, Sabtu (30/9/2023).

Bacaleg DPR RI dapil Jateng V ini menyatakan, kebersamaan dan kekuatan Baja Perindo merupakan hal penting. Untuk itu, ia berharap semua pengurus Baja Perindo untuk solid dan bersinergi.

Ketua DPW Baja Perindo Yogyakarta, Fourista Handayanto mengatakan, pihaknya berharap Baja Perindo Jateng dan DIY dapat saling berkoordinasi untuk menjaga Partai Perindo.

“Harapannya pada 2024 Partai Perindo menjadi pemenang dan masuk ke parlemen,” ucap Fourista Handayanto.

Dia berharap para caleg, kader, dan pengurus Partai Perindo dapat saling bersinergi untuk memenangkan Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement