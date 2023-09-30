Solidkan Barisan, DPW Baja Perindo Jateng Tancap Gas Menangkan Pemilu 2024

SOLO - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Barisan Penjaga Partai Persatuan Indonesia (Baja Perindo) Jawa Tengah tancap gas untuk memenangkan Pemilu 2024. Baja Perindo diharapkan semakin solid selaku barisan penjaga Partai Perindo.

“Baja Perindo untuk menyelaraskan Partai Perindo, pada hari ini juga merupakan momentum yang diharapkan menjadi langkah awal menuju Baja Perindo yang solid selaku barisan penjaga Partai Perindo,” kata Ketua DPW Baja Perindo Jawa Tengah, Agung Nugroho, usai pelantikan di Sekretariat DPD Baja Perindo Kota Solo, Sabtu (30/9/2023).

Bacaleg DPR RI dapil Jateng V ini menyatakan, kebersamaan dan kekuatan Baja Perindo merupakan hal penting. Untuk itu, ia berharap semua pengurus Baja Perindo untuk solid dan bersinergi.

Ketua DPW Baja Perindo Yogyakarta, Fourista Handayanto mengatakan, pihaknya berharap Baja Perindo Jateng dan DIY dapat saling berkoordinasi untuk menjaga Partai Perindo.

“Harapannya pada 2024 Partai Perindo menjadi pemenang dan masuk ke parlemen,” ucap Fourista Handayanto.

Dia berharap para caleg, kader, dan pengurus Partai Perindo dapat saling bersinergi untuk memenangkan Pemilu 2024.