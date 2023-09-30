Selain Distribusikan Air Bersih, Bacaleg DPRD Bekasi Sosialisasi KTA Berasuransi Perindo

BEKASI - Bakal Calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan (Dapil) 6 dari Partai Perindo Weri Halena, sosialisasi dan aktivasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Perindo di Desa Karang Setia, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/9/2023). KTA dari Partai Perindo itu, memiliki banyak manfaat tanpa biaya apapun.

"Yang memiliki banyak manfaat, di antaranya gratis alias tanpa biaya apapun dan langsung terjamin asuransi kecelakaan sebesar Rp300 ribu, untuk rawat 1x dan santunan meninggal Rp3 juta untuk ahli waris," kata Weri saat baksos distribusikan air bersih di Desa Karang Setia, Sabtu.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kata Weri, masyarakat sangat meyakini Partai Perindo bisa membantu rakyat bisa masuk ke senayan karena sudah memberikan kontribusi yang begitu besar.

"Jadi, pada saat kami bakti sosial berikan air bersih dan sosialisasi KTA Asuransi Perindo disitu masyarakat sangat meyakini Partai Perindo bisa membantu warga yang membutuhkan," katanya.

Di hari yang sama sebelumnya, Weri Halena, melakukan bakti sosial mendistribusikan air bersih di Desa Karang Satria yang dilanda kekeringan. Ada 500 KK dari dua RT yang terdampak mendapatkan air bersih, akibat musim kemarau panjang itu.

"Saya mewakili Pak R. Boy Sunarko bacaleg DPRD Provinsi Jabar dapil 9 se-Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah hari ini mendistribusikan 1 truk tangki air bersih bagi yang terdampak kekeringan luar biasa ini," kata Weri, Sabtu.

Sebelumnya, kata dia, masyarakat mengadu belum mendapatkan bantuan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu langsung dengan sigap menerjunkan tim untuk membantu kesulitan masyarakat.

"Masyarakat sangat berterima kasih atas bansos yang diberikan dan mendoakan semoga ke depan para wakil rakyat yang terpilih bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi," ucapnya.