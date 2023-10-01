Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penjaga Penjara Israel Dituduh Berhubungan Seks dengan Tahanan Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:46 WIB
Penjaga Penjara Israel Dituduh Berhubungan Seks dengan Tahanan Palestina
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

TEL AVIV - Tentara wanita Israel dilarang menjadi penjaga penjara dengan keamanan tinggi setelah dituduh melakukan hubungan seks dengan narapidana Palestina.

Media Israel menyebutkan seorang tentara mengaku melakukan keintiman fisik dengan pria Palestina yang disebut-sebut melakukan serangan mematikan terhadap warga sipil Israel. Wanita tersebut diperkirakan sedang menjalani wajib militer yang wajib bagi sebagian besar warga Israel.

Perempuan harus mengabdi setidaknya selama dua tahun dan laki-laki selama 32 bulan.

Nama tentara dan narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup belum diumumkan.

Pengadilan yang mendengarkan kasus tersebut memerintahkan agar rincian lain termasuk lokasi penjara tidak diungkapkan.

Media Israel juga melaporkan bahwa selama interogasi, tentara tersebut – yang telah ditangkap – mengklaim empat wanita lainnya juga memiliki hubungan intim dengan pria yang sama.

Tahanan Palestina dipindahkan dari selnya ke sel terpisah sebelum diinterogasi, kata Layanan Penjara Israel (IPS), sebagaimana dilansir BBC.

Pada Jumat, (29/9/2023) Ketua IPS Katy Perry dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengumumkan bahwa tentara wanita tidak akan lagi bertugas di penjara dengan keamanan tinggi yang menahan “teroris” Palestina.

Media Israel mengutip Ben-Gvir yang mengatakan bahwa pada pertengahan 2025 "tidak ada satu pun tentara wanita yang akan tetap berada di tahanan keamanan".

Halaman:
1 2
      
