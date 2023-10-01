Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemilik Mobil Didenda Gara-Gara Anjingnya Terekam Duduk di Belakang Kemudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |15:49 WIB
Pemilik Mobil Didenda Gara-Gara Anjingnya Terekam Duduk di Belakang Kemudi
Foto: Policia SR.
A
A
A

BRATISLAVA - Polisi di Slovakia telah mendenda pemilik mobil setelah anjingnya terekam kamera berada di belakang kemudi.

Foto kamera pengukur kecepatan, yang diposting di Facebook, tampak menunjukkan seekor anjing tersenyum di kursi pengemudi Skoda.

Pemilik mobil bersikeras bahwa hewan peliharaannya – seekor anjing pemburu berwarna coklat – tiba-tiba melompat ke pangkuannya, demikian dilansir BBC.

Namun petugas di desa Sterusy, timur laut ibu kota, Bratislava, mengatakan rekaman menunjukkan hal tersebut tidak terjadi karena tidak ada gerakan tiba-tiba di dalam mobil.

Tidak jelas apakah denda yang diberikan kepada pemiliknya, bukan kepada anjingnya, adalah karena ngebut, atau karena gagal mengamankan hewan peliharaannya di dalam kendaraan yang bergerak.

Polisi telah mengimbau pengemudi untuk mengamankan hewan peliharaannya dengan aman saat berkendara.

“Bahkan hewan kecil pun dapat membahayakan nyawa dan kesehatan Anda saat mengemudi,” polisi memperingatkan.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
anjing Slovakia Jagat Unik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/52/3022585/pelat_nomor_langka_australia-u3rf_large.jpg
Pelat Nomor Langka Ini Terjual dengan Harga Fantastis, Hingga Rp27 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/56/3021020/mars-k6rs_large.jpg
Setelah Lebih dari Setahun ‘Sinyal Alien’ dari Mars Akhirnya Berhasil Dipecahkan, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/56/3007665/ruang_uji_anechoic-C0dT_large.jpg
Inilah Tempat Paling Sunyi di Bumi, Saking Sepinya Tak Ada yang Tahan Satu Jam di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/18/2993740/raja-pemilu-india-ini-telah-ikuti-238-kali-pemilihan-dan-selalu-kalah-H2yu2IIrLI.jpg
Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/18/2968729/kutukan-zelensky-kembali-muncul-setelah-raja-charles-diumumkan-mengidap-kanker-tuDfWYlu9i.JPG
"Kutukan Zelensky" Kembali Muncul Setelah Raja Charles Diumumkan Mengidap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958038/heboh-mayat-hidup-lagi-gara-gara-ambulans-yang-membawanya-hantam-lubang-di-jalanan-rnnrdRPsSD.jpg
Heboh, Mayat Hidup Lagi Gara-Gara Ambulans yang Membawanya Hantam Lubang di Jalanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement