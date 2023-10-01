Pemilik Mobil Didenda Gara-Gara Anjingnya Terekam Duduk di Belakang Kemudi

BRATISLAVA - Polisi di Slovakia telah mendenda pemilik mobil setelah anjingnya terekam kamera berada di belakang kemudi.

Foto kamera pengukur kecepatan, yang diposting di Facebook, tampak menunjukkan seekor anjing tersenyum di kursi pengemudi Skoda.

Pemilik mobil bersikeras bahwa hewan peliharaannya – seekor anjing pemburu berwarna coklat – tiba-tiba melompat ke pangkuannya, demikian dilansir BBC.

Namun petugas di desa Sterusy, timur laut ibu kota, Bratislava, mengatakan rekaman menunjukkan hal tersebut tidak terjadi karena tidak ada gerakan tiba-tiba di dalam mobil.

Tidak jelas apakah denda yang diberikan kepada pemiliknya, bukan kepada anjingnya, adalah karena ngebut, atau karena gagal mengamankan hewan peliharaannya di dalam kendaraan yang bergerak.

Polisi telah mengimbau pengemudi untuk mengamankan hewan peliharaannya dengan aman saat berkendara.

“Bahkan hewan kecil pun dapat membahayakan nyawa dan kesehatan Anda saat mengemudi,” polisi memperingatkan.

(Rahman Asmardika)