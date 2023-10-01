Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran di Kelab Malam Spanyol Tewaskan Setidaknya 7 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |18:27 WIB
Kebakaran di Kelab Malam Spanyol Tewaskan Setidaknya 7 Orang
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

MADRID – Setidaknya tujuh orang tewas dalam kebakaran di sebuah klub malam di Murcia di tenggara Spanyol, kata pejabat setempat, seraya menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari orang-orang yang belum ditemukan setelah kebakaran tersebut.

Kebakaran terjadi pada Minggu, (1/10/2023) dini hari di klub malam Teatre di Atalayas, di pinggiran kota, kata layanan darurat di platform media sosial X.

Rekaman yang dirilis di akun X dinas pemadam kebakaran Murcia menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan api di dalam klub malam. Rekaman video menunjukkan, api telah menghancurkan sebagian atap.

“Jumlah kematian di dalam klub malam Atalayas meningkat menjadi tujuh,” tulis Wali Kota Murcia Jose Ballesta di X, sebagaimana dilansir Reuters.

“Kami sangat terpukul,” katanya di saluran TV Spanyol 24h, seraya menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari beberapa orang yang dilaporkan hilang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kelab malam kebakaran Spanyol
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/18/3133914/perdana_menteri_spanyol_pedro_sanchez-O54l_large.jpg
Spanyol Batal Beli Amunisi Rp126 Miliar dari Israel, Tel Aviv Kutuk Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/18/3081434/banjir_di_spanyol-wT7K_large.jpg
Banjir Akibatkan 200 Orang Tewas di Spanyol, Tak Ada WNI Jadi Korban 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012506/bangunan-2-lantai-ambruk-4-tewas-dan-16-teruka-htTlzoxOEN.jpg
Bangunan 2 Lantai Ambruk, 4 Tewas dan 16 Teruka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/18/3010126/spanyol-tolak-kapal-pembawa-senjata-untuk-israel-WkGU03N31N.jpg
Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956868/penangkapan-dukun-spanyol-polisi-tangkap-18-orang-yang-jual-obat-obatan-psikoaktif-tPUMtBIlXd.jpg
Penangkapan Dukun Spanyol, Polisi Tangkap 18 Orang yang Jual Obat-obatan Psikoaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937715/spanyol-sita-7-5-ton-narkoba-yang-disembunyikan-dalam-tuna-beku-P9CXCvIqvk.jpg
Spanyol Sita 7,5 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Tuna Beku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement