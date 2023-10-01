Kebakaran di Kelab Malam Spanyol Tewaskan Setidaknya 7 Orang

MADRID – Setidaknya tujuh orang tewas dalam kebakaran di sebuah klub malam di Murcia di tenggara Spanyol, kata pejabat setempat, seraya menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari orang-orang yang belum ditemukan setelah kebakaran tersebut.

Kebakaran terjadi pada Minggu, (1/10/2023) dini hari di klub malam Teatre di Atalayas, di pinggiran kota, kata layanan darurat di platform media sosial X.

Rekaman yang dirilis di akun X dinas pemadam kebakaran Murcia menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan api di dalam klub malam. Rekaman video menunjukkan, api telah menghancurkan sebagian atap.

“Jumlah kematian di dalam klub malam Atalayas meningkat menjadi tujuh,” tulis Wali Kota Murcia Jose Ballesta di X, sebagaimana dilansir Reuters.

“Kami sangat terpukul,” katanya di saluran TV Spanyol 24h, seraya menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari beberapa orang yang dilaporkan hilang.