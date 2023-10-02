Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Bom Bunuh Diri di Turki

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |18:35 WIB
Kronologi Bom Bunuh Diri di Turki
Serangan bom bunuh diri di Turki jadi serangan pertama sejak 2016 (Foto: AP)
A
A
A

ANKARA – Pada Minggu (1/10/2023), Turki mengalami serangan bom di Ankara untuk pertama kalinya sejak 2016. Dua teroris melakukan serangan bom bunuh diri, salah satunya tewas dan yang lainnya tertembak polisi saat mencoba untuk melarikan diri.

Ledakan bom tersebut terjadi beberapa jam sebelum sidang Parlemen Turki dibuka di depan gedung Kementerian Dalam Negeri. Dua orang polisi terluka ringan saat pengeboman terjadi di dekat pintu masuk gedung.

"Petugas polisi kami yang heroik, melalui intuisi mereka, melawan para teroris segera setelah mereka keluar dari kendaraan," kata Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya kepada wartawan media lokal, sebagaimana dikutip dari Time Magazine.

Saat itu, Menteri Ali tidak menyebutkan siapa dalang dibalik serangan bom di depan gedung Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, ANF News melaporkan pada Minggu malam, setelah kejadian pengeboman, bahwa Partai Pekerja Kurdistan (PKK) telah mengaku bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Perlu diketahui sebelumnya, PKK telah dikenal sebagai kelompok teroris di Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sejak tahun 1984. Kelompok ini telah melakukan pemberontakan dan kekerasan di turki selama beberapa dekade.

Setelah “pengakuan” oleh PKK pada Minggu malam, Kementerian Pertahanan Turki meluncurkan serangan udara terhadap 20 target yang diduga sebagai kelompok pemberontak Kurdi di Istanbul dan Kirklareli.

