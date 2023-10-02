Suhu Panas di DIY Capai Angka Tertinggi, Ini Penjelasan BMKG

DIY - Warga DIY masih bakal merasakan suhu udara yang cukup panas sejak Senin (2/10/2023) siang hingga malam hari ini. Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan suhu udara di DIY Suhu udara berkisar 20 - 33 °C.

Sementara Kelembapan udara 55 - 95 % dan angin bertiup dari Timur – Selatan dengan kecepatan maksimum 24 km/jam. Secara umum kondisi cuaca di pagi cerah berawan. Siang – Sore hari bakal berawan dan malam hari cerah berawan. Sementara Selasa (3/10/2023) dini hari cerah berawan.

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta Reni Kraningtyas menyebutkan suhu udara panas terasa sudah dua pekan terakhir, yaitu sejak tanggal 23 September 2023. Sejak hari hariJumat (29/9/2023) lalu, suhu udara di DIY mencapai yang tertinggi.

"Hari ini suhu 33 derajat Celcius. Itu tertinggi selama ini," kata Reni.