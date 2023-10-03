Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Pranowo Ingatkan Mahasiswa Pentingnya Soft Skill di Dunia Kerja

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:36 WIB
Ganjar Pranowo Ingatkan Mahasiswa Pentingnya Soft Skill di Dunia Kerja
BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo menilai, pentingnya seorang mahasiswa mengikuti sebuah organisasi.

Sebab menurutnya, dengan mengikuti organisasi akan menjadi bekal bagi seseorang saat memasuki dunia kerja.

"Siapa yang ingin jadi student government? Siapa yang ingin extra organisasinya Himpunan Mahasiswa? Uh banyak juga," tanya Ganjar di hadapan ribuan mahasiswa baru mahasiswa baru (Maba) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada Selasa (3/10/2023).

"Siapa yang ingin kesenian? Kamu bisa main band? Nyanyi bisa gak? Oh enggak bisa. Ya okey, enggak apa-apa," katanya.

"Kenapa ini penting? Berorganisasi betul betul akan melatih leadership, interpersonal skills, semuanya itu didapatkan di tempat kuliah," ungkapnya.

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan, suksesnya seseorang di dalam pekerjaan itu lebih banyak dipengaruhi oleh soft skills.

