HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Ahmad Yani Dibantai Pasukan Tjakrabirawa, Lobang Peluru Masih Membekas di Rumah Dinas

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |04:01 WIB
Jenderal Ahmad Yani Dibantai Pasukan Tjakrabirawa, Lobang Peluru Masih Membekas di Rumah Dinas
Museum Sasmita Loka Ahmad Yani di Menteng (foto: dok Okezone)
PASUKAN Tjakrabirawa membantai enam jenderal dan satu kapten, pada saat peristiwa yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Mereka dituduh berafiliasi ke PKI pada malam tersebut. Mayat mereka kemudian dimasukkan ke sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Salah satu Jenderal yang dibantai pasukan Tjakrabirawa adalah Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Kini, rumah dinasnya yang beralamat di Jalan Lembang Nomor 67, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dijadikan museum yang telah menjadi saksi bisu sejarah kelam tersebut.

Menteri sekaligus Panglima Angkatan Darat itu dibunuh di kediamannya sendiri yang kini sudah dijadikan sebagai Museum Sasmita Loka Ahmad Yani, dengan bangunan berwarna putih. Ada begitu banyak peninggalan-peninggalan bersejarah milik Jenderal Ahmad Yani di museum ini.

Begitu tiba di museum, patung Jenderal Ahmad Yani setinggi 3 meter. Sebelumnya, patung ini belum ada, barulah kemudian ditambahkan saat menjadi sebuah museum. Terlihat patung ini terukir dengan gagah yang menggambarkan Jenderal Ahmad Yani lengkap dengan seragam AD. Patung tersebut merupakan karya seniman Soenarto PR.

Selain itu, di bagian dindingnya terdapat lukisan besar yang menunjukkan detik-detik penembakan terjadi. Tepat di samping kiri ruang makan, terdapat sebuah tempat yang diberi pagar pembatas secara khusus. Pada bagian lantainya, ada sebuah tulisan ‘DI SINILAH GUGURNJA PAHLAWAN DJENDERAL TNI A. YANI PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1965 DJAM 04.35’.

Di tempat inilah Jenderal Ahmad Yani ditembak dan jatuh tersungkur. Lantai tersebut menjadi saksi bisu Jenderal Ahmad Yani gugur dan menjadi pengingat bagi pengunjung yang datang.

Di dalam museum ini, pengunjung juga dapat melihat bekas tembakan peluru yang dilontarkan ke Jenderal Ahmad Yani. Bahkan bekas lubang-lubang tembakan itu masih tampak jelas terlihat.

