Mengenal Mayjen Albert Inkiriwang, Peraih Adhi Makayasa yang Bertekad Jadi Tentara Sejak SMA

JAKARTA - Peraih Adhi Makayasa AKABRI 1972, Mayjen TNI Albert Inkiriwang merupakan sosok perwira TNI pertama yang menjabat Pangdam XVII/Trikora dan Koorsahli Panglima TNI.

Nama lengkapnya Albert Cornelius Jacobus Daniel Inkiriwang. Pria kelahiran 19 September 1949 di Tanah Wajo, Minahasa, Sulawesi Utara.

Albert Inkiriwang sudah memiliki tekad kuat menjadi seorang tentara sejak duduk di bangku SMA. Ia pun bercita-cita ingin menikmati hidup sebagai seorang perwira ABRI, demikian dikutip dari tulisan 'Pemenang-Pemenang Lencana Adi Makayasa Tahun Akademi 1972' dalam majalah AKABRI No 22 Tahun 1973.

Setelah lulus dari SMA Negeri IV Jakarta pada 1969, Albert Inkiriwang langsung mendaftar Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Bagian Umum/Darat dan mengambil kecabangan Infanteri.

Di awal-awal masuk kampus, ia sempat kaget dengan kehidupan Taruna yang segala gerak-geriknya diatur. Namun karena keingian kuat menjadi seorang perwira ABRI, Albert muda pun mampu segera menyesuaikan diri.

Albert yang telah aktif di klub-klub olahraga sejak pelajar SMA tak merasa canggung dengan kegiatan/latihan fisik di AKABRI. Melihat hal itu, pimpinan ABRI mengangkatnya sebagai Komandan Resimen Korps Taruna Umum.

Jabatan itu diemban selama dua tahun berturut-turut. Setelah itu, dua tahun berturut-turut Albert dipercaya menjadi Wakil Komandan Divisi Korps Taruna. Kemampuan olahraga Albert juga semakin berkembang di AKABRI.

Ia selalu memanfaatkan waktu untuk berolahraga, sehingga tak heran ia kemudian masuk dalam tim AKABRI Umum/Darat untuk cabang olahraga basket, judo, karate, dan menembak. Satu lagi kelebihan Albert Inkiwirang dibanding rekan Taruna lainnya, ia cas cis cus berbahasa Inggris.

Tak heran, putra Emile Wilhelmus Inkiriwang selalu dilibatkan dalam penyambutan tamu-tamu AKABRI Umum/Darat. Dengan kemampuan itu, Albert juga bisa mendongkrak pengetahuannya dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris di Perpustakaan AKABRI.

Kesungguhan dalam menjalani pendidikan ditunjukkan Albert dengan tekun belajar. Ia memiliki tekad menguasai seluruh pelajaran yang diterima. Penguasaan di dalam kelas kemudian dimatangkan dengan latihan dan pendalaman di luar kelas.