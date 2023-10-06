Ganjar Senang Jika JK Gabung dengan TPN

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengaku senang jika mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) bergabung dengan TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar Pranowo tersebut.

"Kalau beliau berkenan sih saya senang. Tapi, rasanya beliau sangat senior yah pasti kita butuhkan sebagai saran-sarannya lebih banyak," ujar Ganjar di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

Menurutnya, JK merupakan sosok senior sehingga saran-sarannya tentu dibutuhkan. Adapun saat ditanyakan soal pertemuan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan JK merupakan rangkaian agar JK mau bergabung dengan TPN Ganjar, Bacapres Partai Perindo itu menyebutkan, siapa saja ataupun tokoh mana saja sejatinya bisa bertemu dengan tokoh lainnya.

Pasalnya, Ganjar menambahkan, dengan terjalinnya komunikasi antartokoh bisa mewujudkan pesta demokrasi yang menyenangkan dan tanpa ketegangan.

"Yah kalau kita bisa bertemu dengan semua tokoh, bisa berkomunikasi lancar, kan pesta demokrasinya menjadi menyenangkan, tak menegangkan, gitu," kata Ganjar.

(Erha Aprili Ramadhoni)