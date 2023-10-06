Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Senang Jika JK Gabung dengan TPN

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |00:32 WIB
Ganjar Senang Jika JK Gabung dengan TPN
Ganjar Pranowo senang jika JK mau bergabung dengan TPN. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengaku senang jika mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) bergabung dengan TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar Pranowo tersebut.

"Kalau beliau berkenan sih saya senang. Tapi, rasanya beliau sangat senior yah pasti kita butuhkan sebagai saran-sarannya lebih banyak," ujar Ganjar di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

Menurutnya, JK merupakan sosok senior sehingga saran-sarannya tentu dibutuhkan. Adapun saat ditanyakan soal pertemuan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan JK merupakan rangkaian agar JK mau bergabung dengan TPN Ganjar, Bacapres Partai Perindo itu menyebutkan, siapa saja ataupun tokoh mana saja sejatinya bisa bertemu dengan tokoh lainnya.

Pasalnya, Ganjar menambahkan, dengan terjalinnya komunikasi antartokoh bisa mewujudkan pesta demokrasi yang menyenangkan dan tanpa ketegangan.

"Yah kalau kita bisa bertemu dengan semua tokoh, bisa berkomunikasi lancar, kan pesta demokrasinya menjadi menyenangkan, tak menegangkan, gitu," kata Ganjar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement