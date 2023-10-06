Pura-Pura Meminjam, Pria di Lampung Timur Bawa Kabur Motor Temannya

LAMPUNG TIMUR - Seorang pria ditangkap polisi lantaran diduga melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus meminjam sepeda motor temannya.

Pelaku berinisial SY (51) warga Kabupaten Lampung Tengah itu ditangkap berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/24/VIII/2023/SPKT/POLSEK SEKAMPUNG/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG, tanggal 31 Agustus 2023.

Kapolsek Sekampung IPTU Rudi mengatakan, peristiwa penipuan dan penggelapan itu berawal pada Selasa (30/5/2023), saat itu pelaku meminjam sepeda motor korban.

"Pelaku datang ke rumah pelapor dan mengajaknya pergi ke rumah korban untuk meminjam motor, lalu sekitar pukul 09.00 WIB pelapor mengantarkan pelaku menuju Kecamatan Sekampung, Lampung Timur menggunakan sepeda motor tersebut," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Jumat (6/10).

Rudi melanjutkan, sesampainya di Kecamatan Sekampung, pelaku menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan rumah besar dan mengaku kepada pelapor bahwa rumah itu miliknya.

Namun pada saat berhenti di depan rumah besar tersebut, pelaku tidak mengajak pelapor untuk masuk ke dalam rumah dengan alasan kunci rumah dibawa oleh anaknya.

Kemudian, pelaku mengajak pelapor pergi ke lapangan Kecamatan Sekampung dan saat itu pelapor berkata bahwa mempunyai keluarga di sekitar Jembatan Serong Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung.