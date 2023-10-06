Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Tragedi Carok di Sampang, Gegara Asmara hingga Kepala Desa Kena Bacok

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |05:01 WIB
4 Fakta Tragedi Carok di Sampang, Gegara Asmara hingga Kepala Desa Kena Bacok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

WARGA Desa Banyumas dan Pekalongan, Sampang Madura dihebohkan dengan tragedi carok yang mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka - luka, pada Selasa 3 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, carok tersebut melibatkan sekitar 12 orang yang berasal dari Desa Banyumas dan Pekalongan, peristiwa ini terjadi di depan rumah salah satu rumah warga. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tujuh Orang Terluka

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Sujianto mengatakan, tujuh orang yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang untuk menjalani perawatan.

“Saat ini perkara tersebut masih proses penyelidikan pihak kepolisian,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas RSUD Sampang, Mohammad Zyn mengungkapkan memang ada pasien yang dirawat dugaan korban perkelahian.

"Sekitar ada tujuh orang mengalami luka saat ini masih dirawat," katanya.

2. Motif Karena Asmara

Penyebab perkelahian tersebut diduga motif asmara yang berujung terjadinya korban luka. Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan setidaknya ada tujuh orang yang mengalami luka-luka saat peristiwa itu.

Halaman:
1 2
      
