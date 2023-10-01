Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Pemuda Purworejo Kena Bacok di Punggung

JAKARTA - Sebuah keributan di jalanan menjadi sorotan tajam di media sosial. Aksi kejahatan jalanan alias klitih yang diunggah di media sosial tersebut terjadi di Jalan Bantul, dekat sebuah supermarket di Kota Yogyakarta.

"Tadi malam, klitih di Jalan Bantul, dekat Superindo. Korban mengalami luka bacok di punggung. Pelaku terpantau lari ke arah selatan (Dongkelan),”tulis akun X @merapi_uncover.

Ketika dikonfirmasi, Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharja membenarkan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut tepatnya berada di depan Toko Aki Jalan Bantul Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta.

"Itu terjadi pada Minggu, 1 Oktober 2023 dinih ari tadi sekira pukul 00.30 WIB," tutur dia.

Korban diketahui bernama N (25) seorang karyawan swasta. Korban adalah warga Rebug Jali, Desa Rebug, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo.

Akibat aksi klitih tersebut korban mengalami luka-luka pada pinggang bagian belakang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun diperkenankan pulang.

"Yang bersangkutan menjalani rawat jalan di RS Pratama Kota Yogyakarta," tutur dia.