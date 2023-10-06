Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Wadahi Komunitas Cheerleader Surabaya: Ajak Jiwa Mager Keluarkan Bakatnya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |10:20 WIB
Relawan Ganjar Wadahi Komunitas Cheerleader Surabaya: Ajak Jiwa Mager Keluarkan Bakatnya
Relawan Ganjar Pranowo dukung komunitas cheerleader di Surabaya (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SURABAYA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Jawa Timur (Jatim) mewadahi latihan salah satu komunitas cheerleader yang ada di Surabaya pada, Kamis 5 Oktober 2023. Latihan ini dilakukan karena komunitas tersebut hendak menghadapi kompetisi cheerleader dalam beberapa waktu dekat.

Tempat latihan disediakan oleh para pendukung Ganjar Pranowo tersebut, di Lagoon Avenue Mall Sungkono di Putat Gede, Kecamatan Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jatim.

Jalannya latihan tersebut berlangsung meriah. Para peserta nampak antusias saat menunjukkan berbagai gerakan khas pemandu sorak yang penuh semangat, dinamis, dan akrobatik.

Salah satu anggota komunitas cheerleader, Risky Arum menyambut baik diberikannya wadah latihan oleh relawan Srikandi Ganjar terhadap komunitasnya. Dengan dukungan tersebut, dia berharap komunitas bisa lebih menyiapkan diri untuk berlaga dalam kompetisi cheerleader yang disebutnya akan berlangsung satu bulan mendatang.

"Sangat baik ya ini, sebuah program yang mendukung kami. Sangat mewadahi kami untuk lebih berekspresi," ujar Arum, dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/10/2023).

Dia berharap agar Srikandi Ganjar bisa terus mewadahi komunitas cheerleadernya. Sebab, Arum menyebut, masih banyak kompetisi yang akan dihadapi oleh komunitasnya.

"Harapannya ini bisa lanjut terus. Soalnya program ini sangat baik buat pertumbuhan komunitas juga. Bahkan kita bisa mempromosikan (cheerleader). Jadi saling menguntungkan juga," harapnya.

Koordinator wilayah Srikandi Ganjar Jatim, Cindy Maghriza menyebut, kegiatan yang dilakukan jajarannya merupakan bentuk dukungan relawan kepada para perempuan milenial di Jatim untuk bisa berprestasi dengan mengeluarkan bakatnya.

"Kemudian juga mengajak teman-teman yang lain, yang jiwa-jiwa mager, bisa menggunakan bakatnya sebagai kemampuan, menjadi sebuah prestasi," tutur Cindy.

Halaman:
1 2
      
