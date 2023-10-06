Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sungaibahar Dikepung Asap Tebal, Warga Mulai Terserang Batuk dan Sesak Napas

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |09:54 WIB
Sungaibahar Dikepung Asap Tebal, Warga Mulai Terserang Batuk dan Sesak Napas
Kondisi cuaca di Jambi penuh asap akibat Karhutla/Foto: Azhari Sultan
A
A
A

MUAROJAMBI - Sejak dua pekan ini, kampung halaman mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Sungaibahar, Kabupaten Muarojambi, Jambi, diselimuti kabut asap tebal akibat masih adanya kebakaran lahan.

Bagaimana tidak, pengendara sepeda motor harus menyalakan lampu untuk menembus tebalnya kabut asap.

Akibatnya, sudah banyak warga yang mengaku kesehatannya terganggu, seperti tenggorokan gatal, batuk-batuk hingga sesak nafas.

Tidak hanya itu, warga yang sudah tidak tahan diserang kabut asap mendesak pemerintah daerah segera membuat hujan buatan dengan memodifikasi cuaca.

Untuk menghindari penyakit akibat dampak kabut asap, saat ini warga sudah menggunakan masker bila beraktivitas di luar ruangan.

"Warga saat ini sudah banyak menggunakan masker, selain untuk melindungi dari kabut asap yang makin tebal juga warga sudah banyak yang terserang batuk-batuk, flu dan sesak nafas," ungkap Warsito, warga setempat.

Dirinya berharap ada kebijakan kongkrit dari pemerintah daerah untuk membuat hujan buatan.

Halaman:
1 2
      
