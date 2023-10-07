Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Ukraina, Noda Darah Terlihat di Tanah saat Desa Hroza Berduka

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:34 WIB
Perang Ukraina, Noda Darah Terlihat di Tanah saat Desa Hroza Berduka
Perang telah meluluhlantakan Desa Hroza di Ukraina (Foto: BBC)
UKRAINA - Koleksi kendaraan dan orang yang luar biasa banyaknya memberi tahu Anda bahwa sesuatu yang penting telah terjadi di desa kecil Hroza, Ukraina.

Setelah berkendara berjam-jam melewati hamparan pedesaan Ukraina yang tak berujung, pemandangan ini sungguh menakjubkan. Begitulah kekuatan rudal balistik, tidak selalu jelas di mana rudal itu mengenainya.

Namun, karena bau terbakar masih mencemari udara, Anda berbelok di tikungan dan menemukan sisa dinding yang dulunya merupakan kafe dan toko kelontong.

Rudal tersebut ditembakkan saat peringatan yang dihadiri oleh banyak orang di desa tersebut – yang juga merupakan upaya seorang anak laki-laki untuk menguburkan kembali ayahnya setelah dia dibunuh dan dikuburkan di wilayah pendudukan tahun lalu.

Sekarang dia, istrinya, dan 49 orang lainnya juga telah tiada. Hampir seperlima populasi Hroza terbunuh dalam satu serangan.

Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klymenko mengatakan setiap keluarga di desa di wilayah timur laut Kharkiv terkena dampaknya.

Kafe dan toko kelontong masih berdiri. Pola wallpaper yang berbeda menunjukkan bagaimana sebagian besar bangunan telah hilang.

Telusuri berita news lainnya
