Kabut Tebal di Pesisir Selatan DIY, Penerbangan di YIA Ditunda dan Nelayan Urung Melaut

GUNUNGKIDUL - Kabut tebal melanda kawasan pantai Selatan DIY mulai dari Kulonprogo hingga Gunungkidul. sejumlah penerbangan di Bandara Yogyakarta Internasional (YIA) terpaksa ditunda, sementara aktivitas nelayan terganggu.

Stakeholder Relation Manager YIA, Ike Yutiane menuturkan Jumat (6/10/2023) petang, terdapat peringatan dini cuaca di wilayah Bandara Internasional Yogyakarta. Peringatan tersebut berlaku mulai pukul 18.11 WIB terjadi kabut dengan jarak pandang 500 meter.

"Hal ini tentu berpengaruh terhadap sejumlah penerbangan di YIA. Karena jarang pandangnya tidak aman untuk penerbangan,"ujarnya, Jumat malam.

penerbangan yang terpengaruh diantaranya adalah tertunda keberangkatannya, kedatangannya hingga harus kembali ke bandara asal. Terjadi kepadatan di ruang tunggu bandara tersebut.

Penerbangan yang tertunda keberangkatannya adalah pelita air, dan Batik Air. Kemudian yang terpaksa mendarat di bandara lain ada 3 yaitu Superjet dan 2 Lion Air

"Ketiganya mendarat di Surabaya,"ujar dia.