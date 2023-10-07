Advertisement
HOME NEWS JABAR

Memprihatinkan! Kemenkes Catat Kasus Gigitan Rabies Sebabkan 94 Kematian Tahun Ini

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:59 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
BANDUNG - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa penularan penyakit rabies kepada manusia saat ini sangat memprihatinkan.

Berdasarkan catatan, setiap tahun, rata-rata kasus gigitan mencapai di atas 86 ribu dengan angka kematian 86 sampai 90 kasus per tahun.

Hal itu disampaikan Kemenkes melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu saat peringatan Hari Rabies Sedunia 2023 Tingkat Nasional berlangsung di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (7/10/2023).

"Tahun ini, kasus gigitan sudah mencapai 113 ribu, baru bulan September dengan kematian 94 kasus," ucap Maxi.

Maxi mengatakan, banyak daerah di Indonesia yang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies, yakni Bali, NTT, Kalimantan Barat, Sumetara Barat, dan Sulawesi Utara.

"Kita tentu berupaya dari sisi penanganan pada manusia. Harusnya cepat penanganannya, itu mulai dari masyarakat untuk pengetahuan masyarakat. Jika digigit segera gosok sabun dengan cuci air mengalir, itu mungkin akan menolong, kemudian datang ke Puskesmas," tuturnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, peringatan Hari Rabies Sedunia 2023 dengan tema "All for One, One Health for All" ini menjadi momentum untuk mewujudkan Jabar bebas rabies.

"Alhamdulillah di Jabar dalam tiga tahun ini untuk gigitan hewan ada, tapi kasus Rabies tidak ada. Tahun depan mudah-mudahan Jabar deklarasikan bebas Rabies," kata Bey dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Perekonomian Setda Provinsi Jabar, Dodo Suhendar.

