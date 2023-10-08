Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Tinjau Langsung Lokasi Karhutla

PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni melakukan peninjauan Langsung ke lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) melalui pantauan udara menggunakan helikopter. Peninjauan ini dilakukan di daerah Jungkal yang terdapat berlokasi di Ogan Komering Ilir, Kamis (5/10/2023).

Dalam peninjauan tersebut, Fatoni didampingi oleh Komandan Resort Militer (Danrem) 044/Gapo, Brigjen TNI M Naudi Nurdika dan Komandan Lanud Sri Muloyono Herlambang, Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo.

Fatoni mengatakan akan meninjau langsung titik-titik lokasi kebakaran yang lain. Nantinya, keseluruhan hasil peninjauan akan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan terkait penanganan Karhutla di Sumsel.

"Hari ini, saya bersama Pak Danrem dan Danlanud telah meninjau beberapa lokasi kebakaran, untuk bisa mengetahui kondisi kebakaran lahan dan hutan. Hasil ini akan dijdikan bahan bagi kami dalam megambil kebijakan," tuturnya.

Keseriusan Fatoni menangani permasalahan Karhutla di Sumsel telah menjadi salah satu program penting bagi dirinya sebagai Pj Gubernur Sumsel, dimana telah diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.