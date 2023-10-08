Advertisement
HOME NEWS JATIM

Resmikan Posko, Relawan Ganjar Jangkau Aspirasi Masyarakat Surabaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:02 WIB
Resmikan Posko, Relawan Ganjar Jangkau Aspirasi Masyarakat Surabaya
Relawan Ganjar Resmikan Posko di Surabaya Jatim/ist
A
A
A

 

SURABAYA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia dukung Ganjar, meresmikan posko Kowarteg Indonesia di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Peresmian dimulai dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan pemotongan tumpeng sebagai simbolis.

"Alhamdulillah, saat ini kami sudah menyelenggarakan peresmian posko Kowarteg Indonesia yang ada di Kecamatan Wonocolo Surabaya Jawa Timur," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Kowarteg Indonesia Jatim Kiki Kurniawan, Minggu (8/10/2023).

Dikatakan Kiki, tempat itu pun menjadi posko pemenangan yang dimanfaatkan untuk menyosialisasikan calon presiden Ganjar Pranowo kepada masyarakat.

Di sisi lain, Kiki berharap kehadiran posko ini di tengah masyarakat juga mampu membawa dampak baik untuk menjadi ruang-ruang diskusi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Puluhan masyarakat dan tokoh masyarakat tampak antusias dalam kegiatan peresmian posko Kowarteg Indonesia. Bahkan, hadir juga dalam acara Ketua DPC Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya sekaligus Juru Kampanye Nasional, Aryo Seno Bagaskoro.

"Alhamdulillah, antusias warga di sini sangat luar biasa jadi makanya kita perlu menyediakan posko supaya untuk menjadi rumah aspirasi. Harapan kami supaya cara sosialisasi kami terhadap pak Ganjar untuk masyarakat bisa mengena dan pak Ganjsr bisa dikenal masyarakat khususnya di Wonocolo," tukas dia.

Sementara itu, Ketua DPC Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan gelombang dukungan untuk Ganjar Pranowo dari berbagai elemen seperti para loyalis dan masyarakat ini semakin deras mendekati momen pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
