Lestarikan Tradisi, Relawan Ganjar Gelar Sedekah Desa dan Doa Bersama di Musi Rawas Utara

MUSI RAWAS UTARA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Crivisaya Ganjar terdiri dari Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) berupaya melestarikan tradisi warga desa.

Salah satunya dengan menggelar sedekah desa dan doa bersama di Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

Sedekah desa dilakukan dengan cara berkumpul dan makan bersama dalam satu lokasi yang sama. Setelahnya para warga melantunkan doa yang dipimpin tokoh agama setempat.

Koordinator Daerah (Korda) Crivisaya Ganjar Kabupaten Musi Rawas Utara, Rama mengatakan, sedekah desa dan doa bersama merupakan tradisi warga Desa Maur Lama yang mesti dilestarikan.

Pasalnya selain merupakan kegiatan turun temurun warga, Rama menyebut sedekah desa dan doa bersama dapat memperkuat tali silaturahmi sambil melangitkan rasa syukur para warga.

“Sedekah desa dan doa bersama ini merupakan bentuk syukur terhadap rahmat dan karunia yang hadir di desa tercinta ini,” kata Rama, Minggu (8/10/2023).

Dia berharap, tradisi ini dapat terus berlangsung untuk menjaga kekompakan dan kerukunan warga. Rama juga mendoakan warga agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.

“Harapannya sederhana, semoga semua warga Desa Maur Lama selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, serta kemakmuran,” kata Rama.

Sedekah desa dan doa bersama ini pun diikuti dengan sangat antusias oleh warga Desa Maur Lama. Tampak kebahagiaan dan keriangan di wajah mereka.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Maur Lama, Muhammad Hasan mengapresiasi upaya Crivisaya Ganjar melestarikan tradisi desa. Menurut Hasan, generasi penerus sudah sepatutnya mempertahankannya.