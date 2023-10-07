Bantu Warga Kekeringan, Relawan Sahabat Ganjar Bagikan Air Bersih di Cianjur

JAKARTA – Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam relawan Sahabat Ganjar memberikan bantuan pembagian air bersih gratis di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (7/10/2023).

Relawan Ganjar bakal terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Adapun kegiatan ini bertajuk "Ganjar Pranowo Peduli Air Bersih Untuk Indonesia Sejahtera”. Setidaknya ribuan warga merasakan manfaat bantuan air bersih ini.

BACA JUGA: Sejumlah Partai Pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Ketua DPC Kabupaten Cianjur, Iwan Hermawan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat. Apalagi, di tengah kemarau yang melanda banyak masyarakat mengalami krisis air bersih.

"Sudah 6 bulan lebih musim kemarau melanda Cianjur yang membuat kekeringan dan warga kesulitan mendapatkan akses air bersih. Maka dari itu, kami datang untuk membantu warga untuk mendapatkan air bersih,” kata Iwan dalam keterangannya.

BACA JUGA: Petebu Karanganyar Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Kegiatan tersebut sekaligus menciptakan momen positif yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Cianjur. Namun, juga menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam menjaga dan menyebarkan kesejahteraan bersama.

Pembagian air bersih gratis merupakan langkah nyata Sahabat Ganjar dalam mendukung upaya penyediaan air bersih. Terutama terhadap daerah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan.