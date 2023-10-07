Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bantu Warga Kekeringan, Relawan Sahabat Ganjar Bagikan Air Bersih di Cianjur

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:16 WIB
Bantu Warga Kekeringan, Relawan Sahabat Ganjar Bagikan Air Bersih di Cianjur
Relawan Sahabat Ganjar berikan air bersih ke warga Cianjur (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA – Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam relawan Sahabat Ganjar memberikan bantuan pembagian air bersih gratis di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (7/10/2023).

Relawan Ganjar bakal terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Adapun kegiatan ini bertajuk "Ganjar Pranowo Peduli Air Bersih Untuk Indonesia Sejahtera”. Setidaknya ribuan warga merasakan manfaat bantuan air bersih ini.

Ketua DPC Kabupaten Cianjur, Iwan Hermawan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat. Apalagi, di tengah kemarau yang melanda banyak masyarakat mengalami krisis air bersih.

"Sudah 6 bulan lebih musim kemarau melanda Cianjur yang membuat kekeringan dan warga kesulitan mendapatkan akses air bersih. Maka dari itu, kami datang untuk membantu warga untuk mendapatkan air bersih,” kata Iwan dalam keterangannya.

Kegiatan tersebut sekaligus menciptakan momen positif yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Cianjur. Namun, juga menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam menjaga dan menyebarkan kesejahteraan bersama.

Pembagian air bersih gratis merupakan langkah nyata Sahabat Ganjar dalam mendukung upaya penyediaan air bersih. Terutama terhadap daerah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement