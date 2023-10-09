Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bentrok Berdarah di Banjarmasin, Kakak Beradik Tewas Ditombak Hingga Terjatuh ke Sungai

Suhardian , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:48 WIB
Bentrok Berdarah di Banjarmasin, Kakak Beradik Tewas Ditombak Hingga Terjatuh ke Sungai
TKP Bentrokan Berdarah di Banjarmasin/Foto: MNC Media
A
A
A

BANJARMASIN - Dua kakak beradik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meregang nyawa usai terlibat bentrok dengan sekolompok orang. Keduanya tewas usai terkena senjata tajam jenis tombak oleh seterunya.

Aksi bentrokan tersebut viral di media sosial, karena sempat terekam kamera warga di kawasan Kampung Kenanga, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara.

Dalam tayangan terlihat kedua kelompok bentrok menggunakan balok dan tombak. Akibatnya, dua orang kakak beradik tewas mengenaskan.

Korban Taufik Anwar (26) meregang nyawa saat dilarikan ke rumah sakit. Sementara sang kakak Didi Darmadi (36) jasadnya ditemukan di atas sungai, tak jauh dari lokasi tempat kejadian.

“Saat kejadian saya sedang di dalam rumah dan terkejut mengetahui salah satu anak saya sudah meninggal di tempat kejadian,” ujar Ibu korban, Bahriah di lokasi, Senin (9/10/2023).

Pihak kepolisian setempat langsung memberikan garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga sedang menyelidiki bentrokan berdarah tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
