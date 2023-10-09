Sasar Pekerja Informal, Relawan Ganjar Gelar Aksi Sosial di Surabaya

SURABAYA - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia menggelar aksi sosial berupa operasi makanan sehat gratis di Jalan Wonocolo Pabrik Kulit, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Kami menggelar sapa warga sambil berbagi menu makanan sehat,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Kowarteg Indonesia Jatim, Kiki Kurniawan, Senin (9/10/2023).

Dikatakannya, dalam aksi sosial itu, Kowarteg Indonesia menyasar para pekerja informal seperti driver online, tukang becak, kuli panggul, dan pekerja informal lainnya.

Loyalis Ganjar ini juga menyambangi para pelaku UMKM seperti pedagang baso dan soto mie untuk menebarkan kebahagiaan melalui paket makanan sehat itu.

Adapun menu makanan sehat yang dibagikan sukarelawan Kowarteg Indonesia terdiri dari tiga macam. Pertama ada susu, kemudian roti beraneka macam rasa, dan terakhir agar-agar dengan kandungan jagung yang kaya antioksidan.

“Alhamdulillah kita melaksanakan aksi sosial ini untuk memberikan makan siang kepada teman-teman dan saudara-saudara kita di Kecamatan Wonocolo,” terangnya.

Dia berharap aksi sosial yang sudah dilakukan di Kota Surabaya ini memberikan kebahagiaan dan mendatangkan manfaat kesehatan kepada para penerima, khususnya pekerja informal dan pelaku UMKM.

Aksi sosial tersebut merupakan komitmen Kowarteg Indonesia dalam mendatangkan kebermanfaatan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif sekaligus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo.