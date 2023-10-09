Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sasar Pekerja Informal, Relawan Ganjar Gelar Aksi Sosial di Surabaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:18 WIB
Sasar Pekerja Informal, Relawan Ganjar Gelar Aksi Sosial di Surabaya
Relawan Ganjar di Surabaya Jatim/ist
A
A
A

SURABAYA - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia menggelar aksi sosial berupa operasi makanan sehat gratis di Jalan Wonocolo Pabrik Kulit, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Kami menggelar sapa warga sambil berbagi menu makanan sehat,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Kowarteg Indonesia Jatim, Kiki Kurniawan, Senin (9/10/2023).

Dikatakannya, dalam aksi sosial itu, Kowarteg Indonesia menyasar para pekerja informal seperti driver online, tukang becak, kuli panggul, dan pekerja informal lainnya.

Loyalis Ganjar ini juga menyambangi para pelaku UMKM seperti pedagang baso dan soto mie untuk menebarkan kebahagiaan melalui paket makanan sehat itu.

Adapun menu makanan sehat yang dibagikan sukarelawan Kowarteg Indonesia terdiri dari tiga macam. Pertama ada susu, kemudian roti beraneka macam rasa, dan terakhir agar-agar dengan kandungan jagung yang kaya antioksidan.

“Alhamdulillah kita melaksanakan aksi sosial ini untuk memberikan makan siang kepada teman-teman dan saudara-saudara kita di Kecamatan Wonocolo,” terangnya.

Dia berharap aksi sosial yang sudah dilakukan di Kota Surabaya ini memberikan kebahagiaan dan mendatangkan manfaat kesehatan kepada para penerima, khususnya pekerja informal dan pelaku UMKM.

Aksi sosial tersebut merupakan komitmen Kowarteg Indonesia dalam mendatangkan kebermanfaatan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif sekaligus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement