Hanyut di Sungai Cimanuk, Remaja 16 Tahun Ditemukan Tewas

SUMEDANG - Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan remaja hanyut dan tenggelam di Sungai Cimanuk atas nama Azhar Hasim Bin Andre (16) dalam keadaan meninggal dunia, sekitar pukul 10.52 WIB, Senin (9/10/2023).

Tim SAR Gabungan menemukan jenazah korban sejauh 175 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya korban dibawah ke Puskesmas Jatigede.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan dihentikan. Seluruh unsur SAR yang berada di lapangan kembali ke satuannya masing masing," jelas Komandan Tim Rescue Basarnas Bandung, Yudhi Eka.

Adapun unsur SAR yang terlibat antara lain Basarnas Bandung, Polsek Jatigede, Soda Adventure, Rescue 724, Forum Relawan, Jabar Quick Response, FAJI Sumedang, Relawan Rancatan, Yayasan Gedur Sadulur dan Aparatur Kec. Jatigede.