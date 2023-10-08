Ambil Air di Dalam Sumur, Nenek 83 Tahun Tewas Tenggelam

SLEMAN - SM (83) warga Setran Rt 002/026 Kelurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan, Sleman ditemukan tewas mengapung di dalam sumur. Perempuan renta tersebut diperkirakan tercebur ke sumur ketika mengambil air.

Kepala Kantor Basarnas Yogyakarta, Kamal Riswandi mengatakan, Petugas siaga Basarnas menerima pukul 05.45 WIB laporan dari TRC BPBD Sleman. Laporan tersebut menyebutkan jika ada seorang nenek ditemukan di dalam sumur di dusun Sentran Kelurahan Sumberarum Moyudan.

"Katanya korban terjebur saat mengambil air,"ujar dia.

Untuk kronologi yang mereka terima, sekira pukul 05.00 WIB, keluarga korban yang hendak mengambil air melihat korban sudah terapung di dalam sumur dengan kedalaman sumur kurang lebih 3-4 meter.