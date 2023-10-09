Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berkunjung ke Pesantren Manonjaya, Ganjar Disambut Ribuan Santri

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |21:19 WIB
Berkunjung ke Pesantren Manonjaya, Ganjar Disambut Ribuan Santri
Ganjar Pranowo kunjungi pesantren Manonjaya/Foto: Arif Budianto
TASIKMALAYA - Bacapres 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Ponpes Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, Senin (9/10/2023). Ganjar mengunjungi Pengasuh Ponpes Miftahul Huda Manonjaya yang juga sahabat lamanya, Kyai Asep Ahmad Maoshul Affandy.

Setibanya di pesantren, Ganjar langsung disambut ribuan santri yang ada di sana. Tak hanya itu, Ganjar juga disambut Mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum yang masih keluarga Kyai Asep. Ganjar, Kyai Asep dan Kang Uu kemudian salat magrib berjamaah bersama ribuan santri.

Usai salat magrib, Kyai Asep mengenalkan Ganjar pada ribuan muridnya yang begitu antusias pada Ganjar. Ia mengatakan jika Ganjar adalah sahabat lama, saat keduanya menjadi anggota DPR RI.

"Anak-anakku sekalian, malam ini ayah kedatangan tamu. Beliau sahabat ayah sejak 2009 saat menjadi anggota DPR RI. Dan 2013 lalu beliau jadi Gubernur Jawa Tengah. Ada yang kenal," tanya Kyai Asep pada ribuan santrinya.

"Pak Ganjar Pranowo," jawab para santri dengan kompaknya.

Jawaban itu membuat Kyai Asep tersenyum. Ia melihat ke arah Ganjar dan mengatakan bahwa ia tak perlu mengenalkannya.

"Wah pak Ganjar sudah terkenal di kalangan santri," ucap Kyai Asep disambut tepuk tangan riuh para santri.

Ganjar kemudian diajak Kyai Asep dan Kang Uu untuk berziarah ke makam keluarga. Setelah itu, mereka menuju kediaman Kyai Asep dan ngobrol bersama.

Obrolan berlangsung penuh dengan canda dan tawa. Ganjar dan Kyai Asep mengenang pertemanan mereka ketika menjadi anggota DPR RI.

"Itu fotonya pak Ganjar, saat dulu 2009. Waktu itu kita sering ketemu meski beda komisi," ucap Kyai Asep yang juga politisi PPP itu menunjukkan foto di ruang keluarga.

Halaman:
1 2
      
