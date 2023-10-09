Ulama dan Ribuan Santri Ciamis Doakan Ganjar Jadi Presiden

CIAMIS - Para ulama bersama dengan musyayikh serta ribuan santri di Kabupaten Ciamis tampak begitu antusias menyambut kedatangan bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo mengunjungi dua pondok pesantren (ponpes) besar yakni Ponpes Al Quran Cijantung dan Ponpes Darussalam Ciamis, Senin (9/10/2023).

"Pak Ganjar datang disambut luar biasa oleh para ulama dan santri. Luar biasa beliau ini. Pak Ganjar lihatlah sambutan santri, ini menyiratkan dukungan kami semua pada bapak," ucap pengasuh Ponpes Cijantung, Kiai O. Nur Muhammad menyambut kedatangan Ganjar.

Selain bertemu para santri, Ganjar Pranowo juga sempat berziarah ke makam Kiai Muhammad Siradj dan berdoa di sana, didampingi para ulama serta masyayikh.

Para ulama itu antara lain, Pengasuh Ponpes Cijantung, Kiai O. Nur Muhammad, Kiai Asep Basirun, Kiai Oni Syaroni, Kiai Sirojudin Abbas dan kiai lainnya. Mereka mendoakan Ganjar sukses menjadi pemimpin masa depan.

"Semoga Pak Ganjar jadi Presiden dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju," ujar Kiai Nur Muhammad.

Di Ponpes Al Quran Cijantung, Ganjar Pranowo pun menyempatkan untuk berdiskusi dengan para ulama, masyayikh tentang masa depan Indonesia.

"Sosoknya ramah, nggak jaim dan merakyat sekali. Ide dan gagasannya juga cemerlang. Kami para ulama mendoakan semoga cita-cita pak Ganjar menjadi presiden terwujud. Dan ketika terpilih jadi presiden nanti, semoga pak Ganjar melanjutkan dan meningkatkan apa yang telah dicapai pemerintahan saat ini," tuturnya.