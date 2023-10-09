Terima Asuransi Kecelakaan dari KTA Perindo, Keluarga: Saya Sangat Senang

KEDIRI - Perindo merupakan partai yang peduli dengan rakyat. Tak hanya berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera, Perindo juga memiliki program asuransi kecelakaan untuk setiap pemilik KTA-nya.

Relawan Perempuan dan Anak yang juga Caleg Partai Perindo dari Dapil VI Jatim, Kediri, Tulungagung, Blitar, Jeannie Latumahina menyalurkan klaim asuransi dari KTA Berasuransi Perindo kepada empat warga kota dan kabupaten di Kediri.

Mereka mendapatkan klaim asuransi dari KTA Perindo lantaran mengalami kecelakaan.

Partai bernomor urut 16, Partai Perindo terus menunjukkan komitmennya membantu masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penyaluran klaim asuransi dari karta tanda anggota Partai Perindo bagi empat warga kota dan kabupaten di Kediri, yang mengalami kecelakaan.

Penyaluran tersebut dilakukan Jeannie Latumahina dengan terjun langsung ke masyarakat dengan mendatangi rumah warga di Desa Karanganyar, Puhsarang, Kelurahan Mrican, dan Kelurahan Tosaren.

Rita Sahara, keluarga penerima asuransi mengatakan bahwa nenek Kamrisah jatuh ketika memasak. Selanjutnya karena telah dua bulan memegang KTA Perindo, dirinya mencoba melakukan pengurusan klaim melalui Jeannie Latumahina.

"Lalu hasilnya hari ini klaim tersebut telah diterima. Saya senang bisa mendapatkan bantuan klaim tersebut," ujarnya, Senin (9/10/2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh Sumani, warga Kelurahan Mrican menunjukkan bahwa jika KTA Perindo benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan dirinya merasakan sendiri menerima klaim asuransi dari KTA Perindo setelah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki kanannya harus dioperasi.