Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar ke Tasikmalaya, Kunjungi Ponpes Miftahul Huda dan Ziarah Makam

Asep Juhariyono , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:21 WIB
Ganjar ke Tasikmalaya, Kunjungi Ponpes Miftahul Huda dan Ziarah Makam
Ganjar Pranowo berkunjung ke ponpes di Tasimalaya (Foto: iNews)
A
A
A

TASIKMALAYA - Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengnujungi Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/10/2023).

Dalam kunjungannya, Ganjar melaksakan Sholat Maghrib berjamaah dengan ribuan santri di masjid pesantren dan memberikan motivasi kepada para santri. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga ziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Kabupaten Tasikmala, Jawa Barat.

Tiba di Pondok Pesantren Miftahun Huda, Ganjar Pranowo langsung melakukan Sholat Maghrib berjamaah dengan ribuan santri yang dilanjutkan dengan melakukan ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya.

Kunjungan Ganjar Pranowo tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya di wilayah Tasimalaya.

Ganjar ke Pondok Pesantren Miftahul Huda disambut hangat oleh para santri dan pimpinan pondok pesantren dan pengurus pondok pesantren.

Usai melakukan perbincangan, Ganjar kemudian menyampaikan pertemuan kali ini membahas soal politik. Karena keluarga di pondok pesantren miftahun huda kebanyakan para petinggi politik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement