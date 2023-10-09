Ganjar ke Tasikmalaya, Kunjungi Ponpes Miftahul Huda dan Ziarah Makam

TASIKMALAYA - Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengnujungi Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/10/2023).

Dalam kunjungannya, Ganjar melaksakan Sholat Maghrib berjamaah dengan ribuan santri di masjid pesantren dan memberikan motivasi kepada para santri. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga ziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Kabupaten Tasikmala, Jawa Barat.

Tiba di Pondok Pesantren Miftahun Huda, Ganjar Pranowo langsung melakukan Sholat Maghrib berjamaah dengan ribuan santri yang dilanjutkan dengan melakukan ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya.

Kunjungan Ganjar Pranowo tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya di wilayah Tasimalaya.

Ganjar ke Pondok Pesantren Miftahul Huda disambut hangat oleh para santri dan pimpinan pondok pesantren dan pengurus pondok pesantren.

Usai melakukan perbincangan, Ganjar kemudian menyampaikan pertemuan kali ini membahas soal politik. Karena keluarga di pondok pesantren miftahun huda kebanyakan para petinggi politik.