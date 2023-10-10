Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rendam Aceh Utara, Sekolah Kembali Diliburkan

Armia Jamil , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |00:28 WIB
ACEH UTARA - Banjir susulan kembali merendam sejumlah kecamatan di Aceh Utara, Senin 9 Oktoner 2023. Akibatnya aktivitas belajar mengajar disejumlah sekolah pun terpaksa kembali diliburkan.

Banjir tersebut merendam Sekolah Dasar Negeri 6 Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara, membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut terpaksa diliburkan untuk sementara waktu.

Padahal, pada Sabtu kemarin, pihak sekolah bersama murid telah bergotong royong untuk membersihkan ruang kelas dari endapan lumpur sisa banjir agar aktivitas belajar mengajar bisa berlangsung pada hari ini.

Menurut pihak sekolah, pagi tadi siswa-siswi sempat berdatangan ke sekolah, namun terpaksa dipulangkan karena banjir kembali menggenangi sekolah.

"Selain SD, banjir juga merendam sejumlah SMP hingga SMA di Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara," ujar Guru SDN 6 Matang Kuli, Kari Usman.

Topik Artikel :
sekolah Banjir aceh utara Banjir
