Gempa M2,5 Guncang Tanggamus Lampung

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,5 mengguncang Tanggamus, Lampung, pukul 03.54 WIB, Selasa (10/10/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 5.34 LS, 104.58 BT atau 19 Km Barat Laut Tanggamus, Lampung. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)