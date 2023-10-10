Momen Ganjar Diperkenalkan Pengasuh Ponpes Miftahul Huda Manonjaya ke Para Santri

TASIKMALAYA - Bacapres 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mengunjungi Ponpes Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, Senin (9/10/2023). Ganjar pun diperkenalkan ke para santri oleh Pengasuh Ponpes Miftahul Huda Manonjaya, Kyai Asep Ahmad Maoshul Affandy.

Setibanya di pesantren, Ganjar langsung disambut ribuan santri yang ada di sana. Tak hanya itu, Ganjar juga disambut Mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum yang masih keluarga Kyai Asep. Ganjar, Kyai Asep dan Kang Uu kemudian salat magrib berjamaah bersama ribuan santri.

Usai salat magrib, Kyai Asep mengenalkan Ganjar pada ribuan muridnya yang begitu antusias pada Ganjar. Ia mengatakan jika Ganjar adalah sahabat lama, saat keduanya menjadi anggota DPR RI.

"Anak-anakku sekalian, malam ini ayah kedatangan tamu. Beliau sahabat ayah sejak 2009 saat menjadi anggota DPR RI. Dan 2013 lalu beliau jadi Gubernur Jawa Tengah. Ada yang kenal," tanya Kyai Asep pada ribuan santrinya.

"Pak Ganjar Pranowo," jawab para santri dengan kompaknya.

Jawaban itu membuat Kyai Asep tersenyum. Ia melihat ke arah Ganjar dan mengatakan bahwa ia tak perlu mengenalkannya.