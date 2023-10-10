Blusukan ke Pedalaman Tasikmalaya, Ganjar Panen Ikan Langka Bersama Warga

TASIKMALAYA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menyusuri kampung dan menyapa warga setelah semalam menginap di rumah warga Dusun Nagrog di Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya, Selasa (10/10/2023). Ganjar pun berkesempatan panen ikan langka.

Mengenakan kaos hitam, Ganjar melintas di pemukiman dengan suasana desa yang asri. Ditemani warga, ia meninjau lokasi sumur bor yang disalurkannya, beberapa bulan lalu.

Adanya sumur bor itu menjawab keresahan warga yang sudah lebih dari 12 tahun kesulitan mendapatkan air bersih. Usai dari sumut bor, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu kemudian menuju sungai dan jembatan gantung. Sekira 4 kilometer, Ganjar berjalan kaki melewati rumah-rumah dan sawah.

Sikap ramah Ganjar disambut hangat oleh warga. Bahkan mereka banyak yang menyuguhkan makanan tradisional dan minum di sepanjang jalur yang dilintasi saat susur kampung itu.

"Mangga dihaturanan (silakan dinikmati), Pak Ganjar," kata Ibu Yoyoh ketika melihat Ganjar melintas di depan rumahnya.

Yoyoh memang sengaja membuat jajanan tradisional untuk disuguhkan kepada Ganjar dan warga. Tanpa rasa sungkan, Ganjar mencicipi makanan berbahan baku hasil bumi desa setempat itu.

"Iya, saya bikin ini semua bareng suami tadi malam. Memang untuk Pak Ganjar dan warga," ungkapnya.