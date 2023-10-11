Usai Sosialisasi KTA Berasuransi Perindo, Jeannie Latumahina Mulai Data Saksi di Dapilnya

JAKARTA - Bacaleg Perindo Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina melakukan pendataan kepada sejumlah warga yang berencana menjadi saksi di TPS dengan jumlah 12 untuk saksi dan 24 untuk pengawas.

Jeannie bersama Bacaleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 kembali melakukan sosialisasi dan aktivasi KTA Partai Perindo berasuransi.

Ryan Yosep Tampubolon, Bacaleg DPRD Jatim Dapil 8 mengatakan bahwa pada sosialisasi sebelumnya sedikitnya terdapat 250 warga yang telah mendaftar menjadi anggota Perindo. Sementara untuk hari ini, ada sekitar 35 warga yang mendaftar.

Sonny Martanto, warga Puhsarang menyambut baik atas adanya KTA Perindo. Bahkan, manfaatnya terbukti dapat dirasakan oleh warga. Seperti halnya salah satu warga yang menerima klaim asuransi akibat kecelakaan kerja.

Ke depan, dirinya akan mengajak keluarga dan masyarakat lain untuk mendaftar di Perindo.

Diketahui bahwa kegiatan tersebut berlangsung usai penyaluran klaim asuransi dari KTA Perindo di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

