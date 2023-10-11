Bacaleg Perindo Anang Iskandar Bagikan Minyak Goreng untuk Warga Sidoarjo

SIDOARJO - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Partai Perindo Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar menyambangi Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu 8 Oktober 2023.

Pada kesempatan itu, selain melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi, pensiunan jenderal polisi, yang juga Ketua Badan Narkoter Partai Perindo, di Sidoarjo, Jawa Timur, ini juga menyalurkan bantuan dengan membagikan minyak goreng kepada warga.

Sedangkan KTA asuransi yang dibagikan sebanyak 300. Ia juga turut membantu warga untuk mengaktivasinya langsung.

Lewat Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, Anang ingin berkontribusi lebih bagi masyarakat.

Anang Iskandar merupakan Bacaleg DPR RI Dapil I Jatim, Surabaya - Sidoarjo. Ia berkomitmen untuk terus menebar manfaat kepada masyarakat.

(Arief Setyadi )