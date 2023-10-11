Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Inggris Bisa Tangkap Orang-Orang yang Kibarkan Bendera Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:30 WIB
Polisi Inggris Bisa Tangkap Orang-Orang yang Kibarkan Bendera Palestina
Foto: Reuters.
A
A
A

LONDON - Polisi di Inggris dan Wales harus memperlakukan bendera Palestina, nyanyian dan simbol-simbol lain yang ditampilkan dalam konteks tertentu sebagai ujaran kebencian, kata Menteri Dalam Negeri Suella Braverman dalam surat instruksi yang dikirim pada Selasa, (10/10/2023).

“Bukan hanya simbol dan nyanyian pro-Hamas yang jelas-jelas menimbulkan kekhawatiran,” tulis Braverman dalam suratnya sebagaimana dilansir RT.

“Saya akan mendorong polisi untuk mempertimbangkan apakah nyanyian seperti: 'Dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka' harus dipahami sebagai ekspresi keinginan keras untuk melihat Israel dihapuskan dari dunia, dan apakah penggunaannya dalam konteks tertentu mungkin merupakan pelanggaran ketertiban umum pasal 5 yang diperparah secara rasial.”

“Konteks sangat penting. Perilaku yang sah dalam beberapa keadaan, misalnya mengibarkan bendera Palestina, mungkin tidak sah seperti ketika dimaksudkan untuk mengagung-agungkan tindakan terorisme,” tambah Braverman.

Dia mendesak “tindakan penegakan hukum yang cepat dan tepat” terhadap mereka yang “mengemudi melalui lingkungan Yahudi, atau mengucilkan anggota masyarakat Yahudi” dan “secara agresif meneriakkan atau melambaikan simbol-simbol pro-Palestina” kepada mereka.

Polisi harus menangani setiap protes yang dapat “memperburuk ketegangan masyarakat melalui plakat, nyanyian, atau perilaku ofensif yang dapat ditafsirkan sebagai hasutan atau pelecehan,” Braverman menyimpulkan.

Suratnya muncul setelah kerumunan besar orang berunjuk rasa di London pada Senin, (9/10/2023) malam di luar kedutaan Israel di Kensington, meneriakkan “Bebaskan Palestina!” dan “Israel adalah negara teroris!” Tiga orang ditangkap pada protes itu.

