HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Pengunjuk Rasa Panjat Gedung untuk Turunkan Bendera Israel, Kibarkan Bendera Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:30 WIB
Viral Pengunjuk Rasa Panjat Gedung untuk Turunkan Bendera Israel, Kibarkan Bendera Palestina
Foto: Sheffield Online.
SHEFFIELD - Pengunjuk rasa memanjat gedung balai kota dan menurunkan bendera Israel yang dikibarkan di atap dalam sebuah demonstrasi di Kota Sheffield, Inggris.

Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan seorang pria memanjat atap untuk melepas bendera Zionis tersebut sebelum melemparkannya ke kerumunan orang di bawah. Sebagai ganti bendera Israel, pengunjuk rasa kemudian mengibarkan bendera Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, Polisi South Yorkshire mengatakan mereka yakin dua pria telah memanjat gedung itu pada Selasa, (10/10/2023) malam.

Tidak ada penangkapan yang dilakukan, kata kepolisian, dan penyelidikan masih dilakukan.

Dalam rekaman yang dibagikan Sheffield Online, terdengar orang-orang berteriak “turunkan” dan bersorak saat bendera Israel diturunkan.

Petugas berusaha membubarkan massa, dengan dua tersangka "melarikan diri dari tempat kejadian" selama "gangguan kecil" tersebut.

Insiden itu terjadi tiga hari setelah puluhan pejuang bersenjata dari Hamas – kelompok militan Palestina – menyeberang ke Israel dari Gaza dalam serangan mendadak. Korban tewas di Israel telah mencapai 1.200 orang - sementara lebih dari 900 orang tewas akibat serangan udara balasan Israel di Gaza.

"Setiap orang mempunyai hak atas protes yang aman dan damai tetapi kami tidak dapat mendukung peristiwa yang terjadi selama protes di luar Balai Kota Sheffield,” kata Pemimpin Dewan Kota Sheffield, Tom Hunt sebagaimana dilansir BBC.

Telusuri berita news lainnya
