NEWS NASIONAL

Beda Sosok Panglima Burung dan Panglima Kumbang Penjaga Tanah Borneo

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |05:08 WIB
Beda Sosok Panglima Burung dan Panglima Kumbang Penjaga Tanah Borneo
Suku Dayak. (Foto: Dok Ist)
SUKU Dayak merupakan penduduk asli pulau Borneo atau pulau Kalimantan. Suku tersebut terkenal akan berbagai mitos dan misteri terkait kehidupan mereka.

Salah satunya adalah keberadaan Panglima Kumbang dan Panglima Burung. Keduanya merupakan sosok misterius yang tidak diketahui pasti kebenaran dan keberadaannya.

Beberapa percaya kalau keduanya bukan manusia, dan hanya akan muncul ketika Suku Dayak dalam kondisi terdesak. Misalnya ketika mereka sedang mengalami peperangan.

Polisi Diminta Usut Tuntas Penembak Pasukan Merah Suku Dayak di Seruyan 

Namun, ada juga yang meyakini kalau Panglima Kumbang dan Panglima Burung adalah orang Dayak sakti dengan kemampuan di atas manusia pada umumnya.

Panglima Burung dikabarkan mempunyai kemampuan untuk mengubah wujudnya menjadi apapun yang dia mau. Mulai dari perempuan, laki-laki, anak kecil, maupun orang dewasa.

Selain itu, mitos lain mengatakan kalau Panglima Burung sudah meninggal. Tetapi, suku Dayak tetap bisa berkomunikasi dengan mereka dalam situasi genting.

Cerita lain juga menyebutkan kalau Panglima Burung adalah jelmaan burung enggang. Burung enggang sendiri merupakan fauna asli dari Kalimantan.

Panglima Burung juga dikenal sebagai sosok kejam dan siap meneror musuh kapanpun dia dibutuhkan. Berbeda dengan Panglima Kumbang yang cinta damai dan memilih untuk mengambil jalur diplomasi.

Halaman:
1 2
      
